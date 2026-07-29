Nazione sicura: “Fiorentina su Soulé, ma la possibilità di arrivare a lui resta complicata”
Diversi nomi nei radar gigliati
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2026 08:57
Come una fase d'attesa c'è per quel che riguarda gli esterni. Ieri è circolata l'idea Sancho , prontamente smentita dalla Fiorentina. Al pari di Mastantuono, che rimane però nei radar gigliati. La possibilità di arrivare a Soulé resta complicata, ma al di là dei tempi arriveranno due giocatori importanti, con l'opzione Solomon da tenere sempre presente per completare il reparto. Lo riporta La Nazione.