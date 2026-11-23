Probabile Nazione sentenzia: "Njie non verrà rischiato e non giocherà dall'inizio. Sull'esterno sinistro spazio a Gnonto"

Per la sfida di questa sera a Monza mancano solo Parisi e Pongracic, attesi in gruppo tra fine mese e inizio dicembre

«Mamma mia, quanta abbondanza!». Deve averlo pensato, più o meno, ieri pomeriggio Paolo Vanoli, quando attorno alle 17 ha emanato la lista dei convocati per la sfida di questa sera a Monza. Un elenco finalmente lungo e completo - all’appello infatti mancano i soli Parisi e Pongracic, che si rivedranno comunque in gruppo tra fine mese e inizio dicembre - con appena un Primavera (il 2006 Mazzeo) aggregato ai più grandi. Segno evidente che l’emergenza è pressoché finita e che, soprattutto, gli spaventi che l’avevano fatta da padrone durante la sosta sono stati ricacciati via.

Il riferimento va alla presenza di Arthur Atta nel gruppone dei 22 partito ieri per la Brianza (il francese non veniva convocato dalla sfida del 20 settembre contro il Napoli - ben, dunque, 63 giorni fa) ma anche a quella di Cher Ndour e Alieu Njie, che durante i rispettivi impegni con le Nazionali avevano accusato degli acciacchi fisici che li avevano costretti a rientrare al Viola Park doloranti. La rifinitura di ieri mattina, tuttavia, ha portato in dote le buone notizie tanto attese: l’ex Udinese, ormai in gruppo da una settimana, ha proseguito nel suo lavoro completo svolgendo anche la partitella di fine allenamento, mentre l’italiano e lo svedese hanno partecipato per la prima volta al lavoro collettivo, dando la sensazione di essere del tutto guariti. Chiaro però che le scelte di formazione per la sfida di questa sera all’U-Power Stadium saranno dettate soprattutto dallo stato di forma di chi è rimasto a Firenze a lavorare con continuità e di chi, soprattutto, non rappresenta pronti-via un cambio forzato a gara in corso.

Difficile, in sintesi, pensare che tanto Atta quanto Njie oggi possano partire titolari, anche se soprattutto l’ex Toro non è stato vittima di problemi particolarmente seri (l’esterno aveva avvertito in partita un piccolo risentimento alla coscia «stoppato» in tempo). Ragion per cui è lecito pensare che, rispetto all’undici di partenza che prima della sosta ha affrontato la Juventus, possa esserci almeno uno se non due cambi all’inizio. Njie abbiamo detto (e vedremo dopo chi è pronto a sostituirli), mentre la sorpresa potrebbe essere il ritorno di Ranieri in difesa in coppia con Dragusin: le prove di Viery durante le ultime settimane hanno convinto fino ad un certo punto e in una sfida ad alto coefficiente di tensione come quella di stasera il classe ‘99 sembra essere una pedina più efficace, nella speranza anche di tamponare l’emorragia di gol di cui la retroguardia viola continua ad essere vittima.

Assieme a loro, davanti a De Gea, confermati Jimenez e Joao Mario. In mezzo al campo poi, nel 4-2-3-1 che sarà ancora la stella polare tattica, Oulai parta in vantaggio su Fagioli, con Ndour che si contenderà all’ultimo la maglia dal 1’ con Brescianini. Davanti spazio alla fantasia: Mastantuono e Gonçalves occuperanno due delle tre caselle della trequarti, con quella di sinistra che dovrebbe essere affidata a Gnonto (se Njie non sarà ritenuto pronto per iniziare la partita) dietro a Pellegrino.

Lo scrive stamattina in edicola la Nazione