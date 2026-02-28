28 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:21

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Seconde linee non all’altezza dei titolari ma la priorità resta al più presto la salvezza”

Fiorentina (Fonte Foto: ACF Fiorentina)

Rassegna Stampa

Nazione: “Seconde linee non all’altezza dei titolari ma la priorità resta al più presto la salvezza”

Redazione

28 Febbraio · 09:56

Aggiornamento: 28 Febbraio 2026 · 09:56

TAG:

Fiorentina

Condividi:

di

La Fiorentina potrebbe giocare i quarti con una formazione infarcita di riserve

Solo la trasferta di lunedì a Udine chiarirà definitivamente se il brutto ko di giovedì contro lo Jagiellonia sia stato solo un episodio isolato all’interno di un momento di rinascita della Fiorentina. Che tuttavia, al netto del buon periodo dal quale arrivava, nella sfida di Conference con i polacchi ha sfoderato un autentico compendio di tutti gli errori che avevano contraddistinto la prima parte (abbondante) di questa stagione: approccio sbagliato – tanto nel primo quanto nel secondo tempo -, scarsa percezione del pericolo, difesa colabrodo e incapacità di «stare nella sofferenza», come suole ripetere Vanoli.

Oltre a lasciare – di nuovo dopo la sfida in Coppa Italia col Como – la scomoda sensazione che le seconde linee non siano in alcun modo all’altezza della formazione titolare. Non certo un buona notizia in vista dei quarti di finale con il Rakow, contro il quale – a meno che i viola non riescano a mettere insieme tra i 4 e i 6 punti nelle prossime gare di Serie A con Udinese e Parma – giocherà ancora la formazione infarcita di riserve vista negli ultimi due match europei: il club in tal senso è stato chiaro, la priorità era e resta centrale al più presto la salvezza. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio