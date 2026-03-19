Nazione: “Salvezza? Pensare che ormai sia tutto fatto è un sanguinoso errore. Cammino ancora impervio”

Sospetto logico quello di oggi, perché non sarà una partita facile quella dell’Arcelor-Mittal Park di Sosnowiec, città nel sud della Polonia, dove la Fiorentina incrocerà il Rakow (ore 18,45) per la gara di ritorno degli ottavi di finale. C’è da difendere il 2-1 in rimonta dell’andata. Turnover sì, ma non troppo, dunque. Meglio ragionarlo: perchè è vero che la doppia sfida con i polacchi potrebbe valere tanto, ma nonostante la vittoria esterna contro la Cremonese, il cammino per rimanere in serie A è ancora impervio. E pensare che ormai sia tutto fatto, un sanguinoso errore. La Fiorentina, infatti ha impiegato tanto tempo a rendersi conto di essersi infilata in un tunnel perverso. Forse dopo lunedì sera è maturata la convinzione che bisogna essere ‘brutti e cattivi’ per riprendere quota.

E’ fondamentalmente mancata finora proprio quella cattiveria agonistica che ti permette di andare sopra le difficoltà che hanno caratterizzato la nervosa stagione viola, mancando anche di quella continuità di gioco e soprattutto di risultati, determinanti per stare a galla. Non necessariamente gioco e risultati stanno sulla stessa riga. Ma gol e punti in classifica assolutamente sì. Lo riporta La Nazione.