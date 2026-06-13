Nazione: “Ruggeri piace alla Fiorentina ma l’Atletico spara, chiede minimo 23 milioni di euro”

L’esterno ex Atalanta si è ritagliato uno status di un certo tipo

Da qui, una candidatura bella pesante, è uscita e risponde al nome di Matteo Ruggeri , ex Atalanta che ha incantato all'Atletico Madrid, dove Simeone ne ha fatto il quinto giocatore più utilizzato della scorsa stagione. Fantacalcio? Forse. Anche se nelle ultime ore qualche conferma c'è stata. Sicuramente sul gradimento della Fiorentina. Ma su questo dubbi non ce n'erano.

L'esterno ex Atalanta si è ritagliato un status di un certo tipo. L'Atletico (che pare interessato a Cucurella) lo ha pagato 18 milioni, per almeno 23 sembrerebbe disposto a parlare di una cessione. Profilo interessantissimo per rinnovare, dicevamo, la fascia sinistra. Out Parisi fino a dicembre, Gosens resta in bilico e in quella zona di campo sicuramente un rinforzo arriverà. Lo riporta La Nazione.