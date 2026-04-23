Nazione: “Rugani e Balbo dal 1’ con il Sassuolo. Harrison riposa, c’è Solomon. Piccoli stringe i denti”

Oggi la Fiorentina tornerà ad allenarsi al Viola Park

Dopo due giorni di totale riposo, infatti, De Gea e soci oggi riprenderanno a lavorare a Bagno a Ripoli con l'obiettivo di arrivare pronti alla sfida con i neroverdi e di centrare quell'ultima vittoria che certificherebbe la salvezza, per quanto ancora non matematica (salire a 39 punti però sarebbe più che un'ipoteca sulla permanenza in A).

Rispetto alla sfida di lunedì, Paolo Vanoli sembra orientato a cambiare alcuni interpreti: detto che Kean, Parisi e forse pure Fortini saranno quasi certamente out (l'unico che ha qualche chance di essere in panchina è il 2006), in difesa scalpitano sia Balbo - l'unico sostituto naturale di Gosens - sia Rugani, che dovrebbe agire in coppia con Ranieri. In mediana non è escluso il ritorno in campo di Brescianini (l'ex Atalanta non gioca titolare da oltre un mese) mentre in attacco Harrison, reduce da cinque gare di fila giocate dal 1' in sedici giorni, potrebbe lasciare il posto al più fresco Solomon, il cui impatto a gara in corso a Lecce ha lasciato a desiderare. E in attacco? Piccoli - spremuto come non mai nel mese di aprile - non è nelle migliori condizioni ma dovrebbe stringere i denti ed essere della partita, nella speranza di ritrovare quel gol che manca dal 19 marzo. Lo scrive La Nazione.