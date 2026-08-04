Nazione: “Roma e Napoli su Dodò ma occhio alla ghiotta offerta che può arrivare dal Newcastle”

Non si arriverà ad un rinnovo del contratto in tempi brevi. Più probabile l'addio

Cominciamo dal brasiliano. Nel nuovo gruppo si è inserito bene, questo è giusto sottolinearlo e lo ha fatto anche nel ruolo di.... tutor di Viery. Stessa lingua (il portoghese), stessi sorrisi, stessa voglia di prendersi uno spazio tra i titolari. Dodo però ha sulle spalle anche situazioni di mercato che potrebbero essere un'occasione per lui come per la Fiorentina. Di sicuro c'è che la direzione di non arrivare a un rinnovo del contratto in tempi brevi, potrebbe concretamente portare nella direzione di una decisione che possa portare il brasiliano altrove.

In Italia, oltre alla Roma (che oggettivamente pare il club più propenso a muoversi su Dodo con concretezza), rimane la soluzione Napoli, ma è dall'estero (fronte inglese) che la Fiorentina potrebbe vedersi arrivare una proposta economico-finanziaria ghiotta. Occhio, insomma, a quelli che saranno i movimenti del Newcastle. Lo scrive La Nazione.