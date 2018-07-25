Nazione, Rodrigo De Paul idea low cost per l'attacco viola

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina ha la necessità di chiudere il tridente. Rodrigo De Paul è l'ultimo nome

La Fiorentina ha l’obbligo di voltare pagina e provare a dare una sterzata decisa alle trattative. Sfumato quasi del tutto Pjaca, come riporta il Qs, la necessità di chiudere il tridente offensivo con un uomo di peso è sempre più pressante, ma le alternative portano a un esborso importante. Ecco allora che la soluzione low cost sarebbe quella che porta direttamente a Rodrigo de Paul che ha detto di considerate la sua avventura a Udine conclusa. Tenere un giocatore controvoglia potrebbe favorire i viola, così dai 15 milioni chiesti dall’Udinese si potrebbe scendere non di poco, anche se la somma è sempre lontana dagli 7/8 milioni che la Fiorentina vorrebbe investire.

A scriverlo è l'edizione odierna de La Nazione