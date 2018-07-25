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Nazione, Rodrigo De Paul idea low cost per l'attacco viola

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina ha la necessità di chiudere il tridente. Rodrigo De Paul è l'ultimo nome

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2018 09:15
Nazione, Rodrigo De Paul idea low cost per l'attacco viola - UDINE, ITALY - OCTOBER 29: Rodrigo Javier De Paul of Udinese Calcio ceebrates after scoring his team's first goal from the penalty spot during the Serie A match between Udinese Calcio and Atalanta BC at Stadio Friuli on October 29, 2017 in Udine, I
UDINE, ITALY - OCTOBER 29: Rodrigo Javier De Paul of Udinese Calcio ceebrates after scoring his team's first goal from the penalty spot during the Serie A match between Udinese Calcio and Atalanta BC at Stadio Friuli on October 29, 2017 in Udine, I
Rassegna Stampa
De Paul
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La Fiorentina ha l’obbligo di voltare pagina e provare a dare una sterzata decisa alle trattative. Sfumato quasi del tutto Pjaca, come riporta il Qs, la necessità di chiudere il tridente offensivo con un uomo di peso è sempre più pressante, ma le alternative portano a un esborso importante. Ecco allora che la soluzione low cost sarebbe quella che porta direttamente a Rodrigo de Paul che ha detto di considerate la sua avventura a Udine conclusa. Tenere un giocatore controvoglia potrebbe favorire i viola, così dai 15 milioni chiesti dall’Udinese si potrebbe scendere non di poco, anche se la somma è sempre lontana dagli 7/8 milioni che la Fiorentina vorrebbe investire.

A scriverlo è l'edizione odierna de La Nazione

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