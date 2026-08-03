Nazione rivela: "L'accordo tra Joao Mario e la Fiorentina c'era da giugno. Ora via Dodò e Fortini"

Le parti si sono avvicinate in maniera definitiva nella notte tra sabato e domenica

Il settimo colpo dell’estate della Fiorentina è Joao Mario. Il portoghese arriva dalla Juventus in prestito oneroso con diritto di riscatto. Le parti si sono avvicinate in maniera definitiva nella notte tra sabato e domenica. Operazione complessiva da circa 12 milioni, tra prestito ed eventuale riscatto. Per il portoghese è pronto un contratto annuale, in caso di riscatto estendibile fino al 2031. Siamo ai classici dettagli, con l’esterno portoghese che dovrebbe arrivare al Viola Park nelle prossime ore.

Terzino destro, adattabile anche sulla corsia mancina. In questa fase potrebbe consentire a Grosso di alzare Jimenez sulla linea degli attaccanti in un ipotetico 4-3-3 che – almeno per il momento - ha lasciato il posto al 4-3-2-1 in assenza di esterni offensivi. Affare che la Fiorentina ha tenuto in considerazione da inizio giugno, incassando l’ok dell’esterno fin da subito. Il club viola ha atteso eventuali sviluppi sui fronti relativi a Fortini e Dodo, poi ha deciso di procedere all’acquisto svincolandolo dal futuro degli altri esterni presenti in rosa. Lo scrive La Nazione.