Nazione rivela: “La Fiorentina piomba su Nicolussi Caviglia. L’affare si può chiudere a 10 milioni”

La Fiorentina non perde di vista, a fari spenti, su Hans Nicolussi Caviglia. Il Venezia lo ha riscattato dalla Juventus, versando 3,5 milioni di clausola. Ma difficilmente il talentuoso centrocampista classe 2000 rimarrà in laguna. Già, perché su di lui c’è da registrare l’interesse del Bologna, che tiene calda questa pista come quella che porta a Pobega. Questi però sono affari rossoblù.

Quelli viola vanno verso l’ex Juve, considerato un talento con un prezzo tutto sommato contenuto e rientrerebbe nei parametri ritenuti possibili e percorribili da parte della Fiorentina affare che si può chiudere intorno ai 10 milioni. Lo scrive La Nazione.