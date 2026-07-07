Nazione rivela: “La Fiorentina aspetta il Como per Dodò, i viola vogliono cederlo per 15 milioni”

Da capire se il Como ha intenzione di fare sul serio o meno

Ci sarà da capire se il Como ha intenzione di fare sul serio o meno per Dodo, L'esterno brasiliano è sul mercato. La Fiorentina per 15 milioni è intenzionata a cederlo. Fin qui Roma e Napoli si sono fermate a una serie di sondaggi, così come l'Inter. I lariani di Fabregas però hanno bisogno di rinforzare la corsia destra e potrebbero anche approfondire il discorso. Lo scrive La Nazione.