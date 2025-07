Nazione rivela: “Kean vuole una big europea. Da capire se lo United farà un’offerta concreta”

Nel tardo pomeriggio di una domenica estiva, è arrivata una notizia confortante per i tifosi della Fiorentina: Moise Kean ha rifiutato le offerte provenienti dall’Arabia Saudita, in particolare da Al Qadsiah e Al Hilal. Una scelta ponderata insieme al suo entourage, ma soprattutto coraggiosa, dettata da motivazioni calcistiche e non economiche, considerando le cifre elevate proposte dai club sauditi. La decisione ha rasserenato l’ambiente viola e ha dato sollievo anche al CT Gattuso in ottica Nazionale.

Tuttavia, la situazione non è ancora del tutto stabile. Kean ha fatto sapere che valuterà nuove proposte solo da grandi club europei, restringendo di fatto il campo delle pretendenti. Resta da capire se squadre come il Manchester United faranno un’offerta concreta o se emergeranno nuovi interessati nei prossimi due giorni. Nel frattempo, i tifosi fiorentini dovranno ancora convivere con l’incertezza, anche se il rischio di perderlo appare ora più contenuto. Lo riporta La Nazione.