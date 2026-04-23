Nazione rivela: “Hurzeler intriga, tentato dalla possibilità di sbarcare in Italia”
Il tecnico ha caratteristiche tattiche che si sposano bene con quello che la Fiorentina dovrà fare
A cura di Redazione Labaroviola
23 aprile 2026 09:06
Se la Fiorentina, se decidesse di guardare davvero all'estero sembra intenzionata più che altro a prendere in considerazione altre due figure. Si tratta di Fabian Hurzeler oggi al Brighton, che oltre a essere tentato dalla possibilità di sbarcare in Italia, si porterebbe dietro caratteristiche tattiche che si sposano bene con quello che la Fiorentina dovrà fare per ridare ai tifosi un po' di entusiasmo magari accompagnato da una calcio apprezzabile a livello di spettacolo. Lo scrive La Nazione.