Nazione rivela: "Grosso ha chiamato Mastantuono, gli ha raccontato le idee tattiche ed il ruolo"

Mastantuono non è la priorità del mercato della Fiorentina

La Fiorentina non ha negato l'interesse per Mastantuono, che però in questo momento non rappresenterebbe la priorità del mercato. Per intendersi, alle giuste condizioni sarebbe la classica ciliegina sulla torta. Che tradotto significa: esterni offensivi e situazione Thorstvedt da sistemare con tutte le attenzioni del caso. Questo non vuol dire che la Fiorentina abbia mollato la presa.

Anzi. Dalla Spagna sono sicuri che i viola siano ampiamente in vantaggio su tutti anche grazie a un paio di telefonate che Mastantuono avrebbe ricevuto direttamente da Fabio Paratici e dal tecnico Grosso, che gli avrebbe già raccontato le proprie idee tattiche (ruolo compreso) per valorizzarne al meglio le qualità. Lo scrive La Nazione.