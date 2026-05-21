Nazione rivela: "De Rossi e Grosso piacciono a Paratici. Ma il nome nuovo è quello di Glasner"

Iraola? No, Glasner è il nome che proviene dalla Premier

De Rossi? Giovane ma già carismatico. Non c'è dubbio che Paratici lo apprezzi. Al Genoa ha trovato una giusta dimensione. La sua idea di calcio unisce grinta, leadership e idee moderne, ma non deve mancare l'equilibrio tra le due fasi.

Grosso è il profilo più accostato pure per il rapporto con Paratici, che ne ha fatto decollare la carriera nella Primavera della Juve. Lo striscione di domenica dei tifosi del Sassuolo è sembrato un saluto. Su di lui ci sarebbe anche il Bologna.

Glasner? Nome nuovo quello di Glasner, tecnico del Crystal Palace che lascerà a fine stagione. Ex difensore austriaco, 51 anni, stile di gioco offensivo, è in finale di Conference contro il Rayo Vallecano. Ha già vinto l'Europa League con l'Eintracht. Lo scrive La Nazione.