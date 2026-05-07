Nazione punge la Fiorentina: "Ha un attacco da 108 milioni. La società riflette sul futuro"

Cifra in netto ribasso per Piccoli e Gudmundsson

Oltre 100 milioni (108 per l'esattezza) è il numero che racconta la storia finanziaria dell'attacco della Fiorentina. Da Kean a Piccoli, per soffermarsi, ovviamente su Gudmundsson. Se c'era un tridente che all'inizio della stagione autorizzava sogni e ambizioni, quello di Firenze aveva l'etichetta giusta. I fatti per diverse motivazioni, però, alla fine hanno detto l'esatto contrario e ora la società si trova a riflettere su quello che si potrà fare nella direzione del domani.

Moise Kean, se vogliamo prendere come riferimento la clausola rescissoria fissata la scorsa estate, può vantare una quota (record) di mercato di 62 milioni. La Fiorentina ha acquistato Piccoli dal Cagliari per 27 milioni di euro. Una cifra, questa, che oggi è aggiornabile a un (netto) ribasso. Proprio come quella investita (nelle due tranche dell'operazione) per portarsi a casa l’islandese: al Genoa sono andati 19 milioni. A giugno la dirigenza viola ne valuterà la cessione. Lo scrive La Nazione.