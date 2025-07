Nazione: “Prossima settimana importante per il rinnovo di Kean. L’accordo si può trovare”

La prossima settimana sarà molto importante per il rinnovo di Moise Kean. Le parti si sono aggiornate nella giornata di giovedì, hanno capito che tutto sommato un accordo si può trovare. L’intenzione comune di rinnovare c’è anche se probabilmente restano da limare alcuni aspetti come la durata (si oscilla tra il 2029 e il 2030), il valore della clausola (la Fiorentina vorrebbe almeno aumentarne il valore) e lo stipendio (la richiesta è di qualcosa in più dei 4 milioni più bonus offerti dalla Fiorentina). Ma tutto sommato la forbice non è ampia. C’è tempo per venirsi incontro. Lo scrive La Nazione.