Probabile Nazione: "Problema infortunati. Pongracic a rischio per giovedì. Ranieri e Atta proseguono i lavori personalizzati"

Oggi il difensore croato sarà sottoposto agli accertamenti strumentali che dovranno chiarire l’entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero

Neanche il tempo di smaltire la delusione di San Siro che la Fiorentina è tornata subito al lavoro. Il calendario non concede pause e giovedì sera i viola saranno nuovamente in campo, stavolta al Franchi contro l’Atalanta. Ieri al Viola Park consueta seduta di scarico per chi ha giocato contro l’Inter, allenamento più intenso per tutti gli altri. Paolo Vanoli deve preparare la sfida in pochi giorni, facendo i conti soprattutto con un’infermeria che continua a creare problemi in difesa.

L’attenzione è rivolta in particolare a Marin Pongracic, costretto ad abbandonare il campo nel secondo tempo di San Siro per un problema ai flessori. Oggi il difensore croato sarà sottoposto agli accertamenti strumentali che dovranno chiarire l’entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero. Impensabile, in ogni caso, un suo impiego giovedì. Ancora lavoro differenziato, invece, per Luca Ranieri e Arthur Atta, che proseguono i rispettivi programmi di recupero. Con la partita ormai alle porte, le possibilità di rivedere almeno uno dei due a disposizione sono ridotte. Vanoli si prepara dunque a ridisegnare la difesa. Contro l’Atalanta la coppia centrale sarà composta da Dragusin e Viery, soluzione praticamente obbligata alla luce delle assenze.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione