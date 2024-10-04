Nazione: "Primo tempo horror. La Fiorentina la vince con i cambi, ma che sudata!"

Ci vuole la Fiorentina 1 per accendere la vittoria, la 2 sperimentale delude

Ci vuole la Fiorentina 1, quella, insomma, non sperimentale, per accendere con una vittoria l’avventura nella nuova Conference. Buono il risultato, prezioso per l’autostima, ma il fatto che per battere il piccolo, microscopico, New Saints ci sia stato bisogno dello sbarco in squadra dei tre big, Dodo, Gud e Kean – insomma la Fiorentina 1, – la dice lunga su quanto la formazione bis a cui Palladino aveva dato fiducia e chiesto spessore e qualità di gioco, non abbia risposto all’appello. Traduzione: primo tempo horror e ripresa all’altezza, ma solo dopo i cambi. E con i big in campo. Rispetto alla trasferta di campionato ad Empoli, nei titolari di Conference rimane solo Kouame. Per il resto 10 nuovi innesti e una sorprendente difesa a quattro con Kayode e Parisi esterni, Moreno e Biraghi centrali. Niente eredità (ancora una volta) di Kean per Beltran, schierato sottopunta alle spalle di Kouame versione centravanti. Trenta secondi e la nuova difesa vacilla subito pericolosamente su una doppia incursione del New Saints. Incredibile. Come incredibile l’inizio gara di Ikone che prima sbaglia una buona occasione e poi un appoggio facile facile, a chiusura di un contropiede. E’ di Kouame (10’) la prima conclusione: rasoterra in diagonale su cui si stende il portiere Roberts. La Fiorentina cerca di far valere la maggiore qualità e pressa i gallesi. Ma i tentativi di finalizzazione sono sempre imprecisi (vedi le incursioni di Ikonè), ad eccezione di una botta di Beltran deviata dal portiere. Il New Saints riesce a reggere, si chiude sufficientemente bene e sembra addirittura mandare in tilt le idee viola.

Al 43’ overdose di sfortuna per Mandragora: palo su conclusione dalla distanza e infortunio (si teme una lesione ai legamenti del ginocchio sinistro) con tanto di sostituzione immediata (dentro Richardson). Il primo tempi finisce qui. E il Franchi fischia. Dieci minuti della ripresa e Palladino decide di calare i calibri importanti e provare a vincere la partita. Fuori Kayode per Dodo, fuori Sottil (fischiato) per Kean e nuova bocciatura per Beltran richiamato per dare spazio a Gud. Il ritmo della partita cambia subito e al 20’ ecco il miracolo: a sbloccare il match ci pensa Adli che controlla bene in mezzo a due avversari e piazza la palla alle spalle di Roberts. La Fiorentina – finalmente – respira e tutto diventa facile. Il raddoppio di Kean arriva dopo appena quattro minuti e di fatto chiude la partita. Kean ci riprova in almeno un altro paio di casi. Senza fortuna. La partita si chiude con una bella conclusione di Richardson. Ma è già l’ora di pensare al Milan. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-dura-ikone-non-ne-azzecca-una-sottil-fischiatissimo-si-salva-solo-adli/270836/