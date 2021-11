Il vertice di mercato in casa Fiorentina ci sarà dopo la partita contro la Sampdoria di martedì. Si capirà di più sulla vicenda Vlahovic ma anche sugli obiettivi Scamacca e Berardi, Ikonè come alternativa. In uscita? Amrabat e Pulgar. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

