Il caso Nazione: "Pranzo obbligatorio da passare tutti insieme. Poi la Fiorentina si recherà al Viola Park per il ritiro"

Le parole di Vanoli e di De Gea sono state infatti comprese da tutto lo spogliatoio (che ha accettato la scelta di andare in ritiro)

Il ritiro della Fiorentina comincerà oggi a tavola. Dopo il pesante ko di Monza, il primo appuntamento è infatti fissato per la tarda mattinata al Viola Park, dove la squadra è attesa dopo 24 ore di riposo per il raduno e il successivo pranzo obbligatorio. Nel pomeriggio, poi, Vanoli dirigerà il primo vero allenamento in vista della trasferta in Friuli: il ritiro durerà almeno fino a domenica, giorno della sfida con l’Udinese, ma potrebbe proseguire anche oltre, se il risultato o la prestazione del prossimo match non dovessero essere ritenuti all’altezza. Già oggi, intanto, ci sarà spazio per un nuovo confronto costruttivo dopo quello andato in scena negli spogliatoi del Brianteo. E c’è da scommettere che i toni, stavolta, saranno certamente più distesi, anche se già a Monza il faccia a faccia era rimasto nei limiti di un chiarimento schietto.

Le parole di Vanoli e di De Gea sono state infatti comprese da tutto lo spogliatoio (che ha accettato la scelta di andare in ritiro) ma adesso spetterà al tecnico tradurre quel chiarimento in scelte di campo. Il punto di partenza sarà il 4-3-3, sul quale Vanoli inizierà a lavorare fin dalla prima seduta per mettere a punto i correttivi in vista di domenica. In mezzo al campo l’attenzione sarà soprattutto su Atta, che a Monza si è guadagnato la sua prima convocazione dopo 2 mesi di stop: il tecnico ne valuterà i progressi, anche per capire quanto potrà chiedergli dopo il lungo stop. Proprio contro l’Udinese, la sua ex squadra, il centrocampista potrebbe ritrovare i primi minuti in una gara ufficiale.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione