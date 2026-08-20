Nazione: "Pongracic e Fagioli non sono incedibili. L'unico lo è Ndour"

La Fiorentina non ha ricevuto nessuna offerta per Pongracic

Nella giornata di ieri ha preso quota la voce che voleva il Milan pronto a bussare alla porta della Fiorentina per Pongracic. Il club viola, in realtà, non ha ricevuto alcuna proposta per il difensore, ma nel caso, lo stesso Milan o chi altro dovesse farsi avanti, la trattativa per il difensore potrebbe decollare. Per lui, come per tanti altri viola (fra i quali anche Fagioli), visto che in casa Fiorentina l’unico con l’etichetta di ’incedibile’ è Cher Ndour.

Le uniche indiscrezioni che potremmo definire concrete per Fagioli sembrano arrivare dall’Inghilterra. Più complicata una manovra sul mercato italiano, dove comunque solo il Napoli (su indicazione dell’allenatore Allegri) potrebbe rappresentare una chance per il futuro del talento viola. Lo scrive La Nazione.