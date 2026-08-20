Nazione: "Poku alla Fiorentina? Si può fare, due le formule possibili. Sunderland unica vera concorrente"

L'esterno ha una valutazione vicina ai 30 milioni

Il nuovo tavolo di mercato, la Fiorentina l’ha aperto e apparecchiato con il Bayer Leverkusen. L’obiettivo è Ernest Poku, esterno ’puro’ e offensivo (fascia destra con eventuali apparizioni anche sulla corsia opposta) con una valutazione molto importante, vicino ai 30 milioni di euro.

Paratici punta forte nella direzione di Poku e a quanto pare avrebbe messo sul piatto del club tedesco due chiavi per arrivare a chiudere per il giocatore. La prima prevede un trasferimento in viola con la formula del prestito oneroso, seguita da un riscatto (ovvero l’acquisto a titolo definitivo) da far scattare all’inizio della prossima stagione. La seconda è ovviamente il trasferimento definitivo immediato di Poku (acquisto diretto), davanti però a una cifra meno pesante rispetto al prezzo fissato dal mercato.

Su Poku l’unica concorrenza sul mercato sembra poter arrivare dal Sunderland. In pratica solo gli inglesi hanno lanciato un messaggio al Leverkusen per ottenere l’eventuale prezzo del giocatore. Detto della mossa Poku, rimane da tenere sotto osservazione anche la candidatura dell’argentino della Roma, Soulè, per il quale e del quale, i due club potrebbero (e magari decideranno di farlo) riparlare – o iniziare a farlo in modo concreto – dopo che le due squadre si sono incrociate sul campo, per la prima di campionato, lunedì sera all’Olimpico. Lo scrive La Nazione.