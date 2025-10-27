27 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:27

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Pioli da 5,5, la Fiorentina rischia di affondare, graziata dal Var”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Pioli da 5,5, la Fiorentina rischia di affondare, graziata dal Var”

Redazione

27 Ottobre · 09:26

Aggiornamento: 27 Ottobre 2025 · 09:26

TAG:

FiorentinaPioli

Condividi:

di

Il punto più incredibile conquistato dalla Fiorentina

Stefano Pioli da 5,5 in pagella secondo La Nazione: “Vedere l’inferno da vicino e riscoprire che in fondo il purgatorio non è male. Il punto più incredibile conquistato con i cambi e soprattutto con due rigore trasformati in modo glaciale. Per almeno settanta minuti però la Fiorentina è stata in balia dell’avversaria, rischiando di affondare, graziata dal Var; che toglie e (stavolta) dà, per fortuna. Il Paradiso comunque può attendere, vero Dodo?”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio