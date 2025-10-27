Nazione: “Pioli da 5,5, la Fiorentina rischia di affondare, graziata dal Var”

Stefano Pioli da 5,5 in pagella secondo La Nazione: “Vedere l’inferno da vicino e riscoprire che in fondo il purgatorio non è male. Il punto più incredibile conquistato con i cambi e soprattutto con due rigore trasformati in modo glaciale. Per almeno settanta minuti però la Fiorentina è stata in balia dell’avversaria, rischiando di affondare, graziata dal Var; che toglie e (stavolta) dà, per fortuna. Il Paradiso comunque può attendere, vero Dodo?”