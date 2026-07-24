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Nazione: “Piccoli piace alla Lazio, ma il club dovrà accettare almeno un prestito oneroso”

La prima uscita con due gol sbagliati davanti al portiere non ha neanche giocato troppo a suo favore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2026 09:35
Nazione: “Piccoli piace alla Lazio, ma il club dovrà accettare almeno un prestito oneroso” - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Piccoli
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Intorno a Piccoli invece il mercato è lento ma inesorabile. La prima uscita, con due gol sbagliati davanti al portiere, non ha nemmeno giocato troppo a suo favore. Piace alla Lazio, non è una novità. Ma il club di Lotito dovrà accettare almeno il prestito oneroso. Lo scrive La Nazione.

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