Nazione: “Piccoli piace alla Lazio, ma il club dovrà accettare almeno un prestito oneroso”

La prima uscita con due gol sbagliati davanti al portiere non ha neanche giocato troppo a suo favore

Intorno a Piccoli invece il mercato è lento ma inesorabile. La prima uscita, con due gol sbagliati davanti al portiere, non ha nemmeno giocato troppo a suo favore. Piace alla Lazio, non è una novità. Ma il club di Lotito dovrà accettare almeno il prestito oneroso. Lo scrive La Nazione.