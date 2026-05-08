Nazione: “Piccoli, Fortini e Balbo potrebbero rientrare in gruppo tra oggi e domani. Convocati per il Genoa?”

Emergenza quasi finita in casa Fiorentina

La speranza di Paolo Vanoli di riavere tutto (o quasi) il gruppo al completo per la sfida di domenica contro il Genoa sta pian piano prendendo forma. L'allenamento andato in scena ieri mattina al Viola Park ha infatti visto il ritorno in squadra - se pur solo parzialmente - di ben tre elementi che per molto tempo hanno fatto i conti con problemi di natura fisica: Roberto Piccoli, Niccolò Fortini e Luis Balbo hanno ripreso a lavorare con il pallone assieme al resto dei compagni, anche se la loro tabella di marcia ancora non prevede né contrasti né cambi di direzione. Il semaforo verde per il loro pieno reinserimento in gruppo potrebbe però arrivare tra oggi e domani, pertanto le chances che i tre possano essere disponibili per la sfida salvezza contro il Grifone sono in sensibile aumento. Lo scrive La Nazione.