Nazione: “Piccoli continua la sua opera di convincimento nei confronti di Grosso: è a buon punto”

L'estate sta cominciando a emettere i propri verdetti

Si riparte da qui, con la sensazione che alla fine la coppia dei centravanti della prossima stagione sia già in casa. Detto di Kean (per la verità anche lui non ha mai spinto per la cessione), Piccoli continua la sua opera di convincimento (già a buon punto) nei confronti di Grosso. L'estate sta cominciando a emettere i propri verdetti. E quello relativo a Kean per certi versi è clamoroso. Lo scrive La Nazione.