Nazione: "Per la terza maglia della Fiorentina e per quella del centenario del 29 agosto bisognerà attendere"

Oltre mille persone hanno visitato la mostra nelle prime 24 ore

La nuova era della Fiorentina è cominciata da una delle sale più eleganti di Firenze. Nella cornice (assolutamente di top-class) della sala da ballo dello St. Regis il club viola ha presentato le prime due maglie griffate Joma per la stagione 2026-27, aprendo ufficialmente le celebrazioni per il centenario con una collezione destinata a lasciare il segno.

La risposta dei tifosi è stata immediata: oltre mille persone hanno visitato la mostra allestita nell'hotel nelle prime 24 ore, rimanendo quasi tutte positivamente impressionate dalle nuove divise. Per la terza maglia e soprattutto per quella speciale che accompagnerà il centenario del prossimo 29 agosto ci sarà invece ancora da attendere.

Alla presentazione erano presenti i vertici di Joma, nuovo sponsor tecnico della Fiorentina con un accordo di quattro anni più un'opzione per il quinto, insieme agli uomini dell'area marketing viola. Nel pomeriggio è passato anche il direttore generale Alessandro Ferrari per un saluto e una visita all'esposizione, aperta gratuitamente fino alle 19 di oggi. La maglia casalinga rende omaggio alle origini del club, all'arte fiorentina e ai cento anni della società attraverso il concept «Anche l'arte si indossa». Lo scrive La Nazione.