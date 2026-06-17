Nazione: "Paratici ha una doppia missione: comprare bene e vendere benissimo. Facile a dirsi, meno a farsi"

Il lavoro per il ds è enorme prima di aggredire le prime trattative in entrata

Ma il ds viola ha comunque una doppia missione. Comprare bene e (soprattutto) vendere benissimo. Facile a dirsi, meno a farsi. Ma questi sono i giorni in cui aprirà il supermarket gigliato. Tra esuberi, rientri dai prestiti, giovani da sistemare e contratti in scadenza il lavoro è enorme prima di aggredire le primissime trattative in entrata. In questo senso i nomi che circolano sono interessanti. Noto il modus operandi di Paratici che per prendere un giocatore apparecchia diversi tavoli. Ma se i tavoli sono di prestigio meglio, spiffero piuttosto chiaro di quel che si è concordato in America. Lo riporta La Nazione.