Nazione: "Paratici fa retromarcia. Vanoli ha firmato un biennale con opzione per un terzo anno"

L'ingaggio di Vanoli è da 1,2 milioni a stagione

Il secondo governo Vanoli è iniziato poco prima dell'ora di pranzo di ieri. Anche se in realtà la nomina del Vanoli-bis, Fabio Paratici aveva dettata nella notte tra domenica e lunedì, appena un paio d'ore dopo aver deciso l'esonero di Fabio Grosso.

Notte folle, quella che si era consumata tra le stanze del Viola Park e i cellulari di dirigenti e allenatore. Una notte che si è accesa, all'improvviso, in un confronto duro, sfociato nello strappo — irreparabile - tra Paratici e Grosso. Via l'ex Sassuolo e avanti con il ritorno di Vanoli, con la società convinta che il tecnico sarà la figura giusta per mettere in moto la Fiorentina. La trattativa per riconsegnare a Vanoli la panchina viola è scivolata via senza intoppi. Tanta la voglia dell'ex di rimettersi alla guida della Fiorentina e altrettanta la fiducia, spinta da motivazioni di ogni tipo, dei dirigenti viola nei confronti del tecnico.

Paolo è come se davvero non avesse mai lasciato i campi, la palestra, la sala mensa del Viola Park e il suo rientro è stato accolto da chiunque aveva avuto modo di lavorare e trovare un buon feeling con lui nei mesi del riscatto post-Pioli. Quindi il contratto, diverso da quello della scorsa stagione, sia nell'ingaggio (1,2 milioni a stagione), sia nella durata (biennale, scadenza giugno 2028, con opzione su una terza stagione). Poi primo allenamento, discorso alla squadra, pallone e primi test sulla condizione fisica-atletica. Lo riporta La Nazione.