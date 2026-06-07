Nazione: "Paratici e Ferrari una settimana a NY. Obiettivo cambiare la Fiorentina su più fronti"

Paratici e Ferrari partiranno domani per gli USA

La partenza è fissata per domani e il viaggio a New York di Alessandro Ferrari e Fabio Paratici durerà circa una settimana. I dirigenti della Fiorentina sono attesi di ritorno in città per il prossimo weekend, dopo giorni di confronti con Giuseppe e Catherine Commisso. Giorni importanti, decisivi: perché oltreoceano nascerà la nuova Fiorentina. Che per adesso ha una sola certezza, ovvero l'allenatore.

Fabio Grosso non è stato ancora annunciato – il comunicato ufficiale e le prime immagini sono attesi tra domani e martedì – ma è ormai il tecnico gigliato in pectore da almeno una decina di giorni. Sistemata la rescissione col Sassuolo, firmerà nelle prossime ore il biennale con opzione sul terzo anno promessogli da Paratici. Il capitolo allenatore è di fatto chiuso: mancano i passaggi formali, ma l'obiettivo di partire per gli Stati Uniti con la certezza sulla panchina è stato raggiunto.

Da concordare c'è però tutto il resto. A cominciare dal budget per il mercato, che in buona parte deriverà dalle cessioni – con Dodo e Gudmundsson i pezzi pregiati più indiziati. Il nodo Kean è centrale: molto dipenderà dalle offerte in arrivo, con l'impressione che si andrà temporalmente oltre la clausola rescissoria da 62 milioni. Nel corso delle settimane è emerso anche l'obiettivo di ridurre il monte ingaggi – da qui la posizione in bilico di big con stipendi pesanti come De Gea e Gosens.

Di contro, intoccabili al netto di offerte irrinunciabili, sono davvero in pochi: sicuramente Fagioli e Ndour, che piace particolarmente al ds viola. Ma negli uffici Mediacom non si parlerà solo di soldi. Paratici partirà con l'obiettivo di cambiare la Fiorentina su più fronti – calciatori e non solo – perché sono tanti gli ambiti che secondo il ds dovranno essere migliorati. Lo scrive La Nazione.