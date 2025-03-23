Nazione: "Palladino ha dato tre giorni liberi alla Fiorentina. Gli allenamenti riprenderanno martedì pomeriggio"
Tre giorni in totale libertà per la squadra
A cura di Redazione Labaroviola
23 marzo 2025 10:04
Riprenderanno solo martedì pomeriggio le sedute di allenamento della Fiorentina in vista del rush finale di campionato. Palladino ha deciso di concludere le sedute venerdì, garantendo così alla sua squadra tre giorni di totale libertà per permettere a tutti gli elementi della rosa di riposarsi e di trovare la giusta serenità in vista di una coda di stagione che, tra Serie A e Conference, si annuncia densa di appuntamenti. Lo riporta La Nazione.