Nazione: “Oulai regista sposta Fagioli come mezzala: scelta tattica o segnale di mercato?”

Di certo Oulai è arrivato per fare il vertice basso a centrocampo

Quella sul centrocampo è stata una delle indicazioni principali del test col Gubbio. Grosso ha ruotato tutti i suoi uomini e avrebbe schierato anche Sohm se non si fosse dovuto fermare per un lieve problema fisico. Mandragora in cabina di regia in avvio, con Atta e Ndour ai suoi fianchi. Poi Fagioli, con Brescianini e Fabbian. Idea chiara di centrocampo a tre, come è piuttosto lineare il 4-3-3 visto alla prima uscita. L'ingresso di Oulai ha sparigliato però le carte, con l'ivoriano che si è piazzato nel cuore del centrocampo e con Fagioli che si è spostato a fare la mezzala. Chiaro che servano altri test per tirare le conclusioni, ma la mossa può nascondere anche ragioni di mercato intorno a Fagioli. Per adesso tutto tace.Di certo Oulai è arrivato per fare il vertice basso del centrocampo, con Atta che giocherà da mezzala sinistra e - nelle idee di tecnico e società - la casella della mezzala destra dovrebbe essere occupata da Thordtvedt. Strategie chiare e qualche segnale che da Grosso è già arrivato. Soprattutto a centrocampo. Lo riporta La Nazione.