Il protagonista Nazione: "Njie convince e trova continuità, si va verso il riscatto. Investimento totale da 16 milioni"

Il giovane svedese conquista tutti a suon di prestazioni: la società punta al riscatto per blindare il suo talento

Tre gol nelle ultime tre partite, due assist e una convocazione in nazionale maggiore che certifica il momento d’oro. Alieu Njie si è preso la Fiorentina a suon di prestazioni, diventando uno dei punti fermi della squadra di Vanoli. Il gol alla Juventus è solo l’ultimo di una serie cominciata contro l’Atalanta e proseguita a Reggio Emilia col Sassuolo. Cinque partecipazioni dirette alle reti viola nel giro di dieci giorni, numeri che raccontano la crescita di un ragazzo arrivato in estate dal Torino con tante aspettative e ancora poca esperienza in Serie A.

A 21 anni Njie ha già trovato una continuità che pochi si aspettavano così presto. Vanoli lo conosce bene avendolo fatto esordire in A proprio in granata. A Firenze gli ha dato fiducia, chiedendogli però più concretezza negli ultimi metri. Il lavoro sta pagando. Lo svedese continua a puntare l’uomo e a cercare la giocata, ma ora riesce anche a incidere sul risultato. Con 705 minuti giocati è il nono calciatore più utilizzato della rosa. Solo contro Pisa e Genoa è partito dalla panchina. E con la rete ai bianconeri ha raggiunto un piccolo primato: nell’era dei tre punti soltanto Pazzini e Vlahovic erano riusciti a segnare per tre gare consecutive in Serie A con la maglia viola a un’età inferiore ai suoi 21 anni e 178 giorni. Le prestazioni di Njie non sono passate inosservate neppure in Svezia. Il ct Potter lo ha convocato per la prima volta in nazionale maggiore, un premio per un ragazzo che fino a pochi mesi fa cercava ancora spazio nel Torino.

Intanto la Fiorentina si prepara a completare un investimento significativo. Arrivato in prestito oneroso per 4 milioni, Njie sarà riscattato per altri 12 al verificarsi di una condizione legata alla prima gara viola successiva al 5 febbraio. Fondamentalmente una formalità. Sedici milioni complessivi per un giocatore che, almeno per quanto mostrato finora, sta dando ragione alla scelta estiva. E che Vanoli, oggi, non può proprio lasciare fuori.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione