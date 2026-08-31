Nazione: "Njie c'è. Trattativa in corso per Gnonto del Leeds, Gudmundossn può andare alla Lazio"

Ultime battute di questo calciomercato. A tener banco è ancora l'intreccio di mercato per gli esterni d'attacco, con il possibile arrivo di Gnonto e la cessione di Gudmundsson.

Alieu Njie è un nuovo giocatore della Fiorentina. Nella giornata di ieri l’esterno svedese è sbarcato in città per visite mediche e firma del contratto fino al 2030. Operazione da 15 milioni più circa 4 di bonus. «Sono molto felice ed entusiasta di essere qui - ha spiegato al sito ufficiale - e di iniziare a giocare per questa squadra. Non ho mai visto un centro sportivo così bello, sono felice e onorato. Voglio migliorare sempre di più ogni giorno che passa e speriamo di fare una bella stagione». Adesso la Fiorentina guarda avanti. L’idea è quella di prendere un altro esterno (da qui l’ipotesi Gnonto con l’offerta al Leeds) anche perché la cessione di Albert Gudmundsson sembra materializzarsi sempre di più all’orizzonte. L’islandese ha aperto per il trasferimento alla Lazio. Ipotesi preferita anche rispetto al Bologna, le parti stanno trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione