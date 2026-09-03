Nazione: "Njie alla Fiorentina già da qualche giorno: l'unico che può partire titolare contro il Torino"

Tutti i nuovi calciatori hanno lavorato in gruppo ieri

Subito in campo i nuovi acquisti. Al Viola Park la prima seduta post-mercato ha portato in dote tante buone notizie: erano infatti presenti Goncalves, Beto e Gnonto che hanno lavorato in gruppo e hanno iniziato a prendere confidenza con lo spogliatoio e l'allenatore. Con loro anche Njie, in viola già da qualche giorno: l'esterno è l'unico tra i volti più nuovi che sabato, contro il Torino, può avere chances di partire dal 1'. Lo riporta La Nazione.