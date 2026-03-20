Nazione: “Nel pomeriggio di oggi l’unico allenamento al Viola Park prima della rifinitura di domani”

Tutto d’un fiato, almeno fino a domenica sera. Poi la Fiorentina potrà godersi qualche giorno di riposo all’inizio della sosta per i fondamentali impegni della Nazionale in chiave Mondiale. Parentesi che porterà via qualche elemento a Vanoli (le convocazioni stanno arrivando alla spicciolata, la buona notizia è l’esclusione di Gudmundsson dalla lista dell’Islanda, gli sono state risparmiate due amichevoli e potrà lavorare con calma al Viola Park). La Fiorentina è rientrata nella notte in città subito dopo l’impegno europeo contro il Rakow. Allenamento nel pomeriggio, l’unico prima della rifinitura di domani. I ragazzi di Vanoli cureranno anche qualche aspetto domenica mattina, ma è chiaro che la sfida all’Inter vada a concludere un tour de force significativo con pochi allenamenti e tante partite.

Soltanto domani si cominceranno a sciogliere le riserve sulla probabile formazione da opporre ai nerazzurri. Scontata la consueta rotazione tra la coppa e il campionato. Partita sicuramente jolly nella volata della Fiorentina, con molta meno pressione rispetto alla sfida vinta a Cremona. Classico match con poco da perdere e tanto da guadagnare. Ma i tifosi viola ci credono eccome nella speranza di regalarsi una notte magica.

Al momento sono oltre 20.000 gli spettatori attesi sugli spalti. La prevendita è andata bene nel corso della settimana e a questo punto è possibile anche provare a battere il record di presenze stagionali (22.346 a novembre contro la Juventus). Vorrebbe dire essere praticamente al sold out del Franchi. Lo scrive La Nazione.