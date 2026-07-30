Nazione: “Moreno-Venezia è fatta! Alla Fiorentina 6 milioni e il 50% sulla futura rivendita”

Il difensore argentino passa ai lagunari a titolo definitivo

La Fiorentina ha chiuso il cerchio per cedere Matias Moreno al Venezia. Il difensore argentino passa ai lagunari a titolo definitivo per 6 milioni e il 50% sulla futura rivendita (formula classica che la Fiorentina ha scelto nel corso dell'estate per la cessione dei suoi giocatori, mantenendo sempre un certo controllo su tanti elementi). Lo riporta La Nazione.