Nazione, Milenkovic all’addio: l’Inter offrirà 15 milioni dopo la cessione di Skriniar

Sul fronte delle uscite resta di fatto solo da ratificare quella di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo ha scelto l’Inter da tempo e non appena i nerazzurri cederanno Skriniar metteranno sul tavolo della Fiorentina l’offerta che serve per portarlo a Milano: 15 milioni di euro. Ormai è solo questione di tempo, con Pradè e Barone che sanno bene di dover approfondire la ricerca per un centrale di livello che possa sostituire Milenkovic. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, ECCO LE NUOVE MAGLIE DELLA FIORENTINA: UNA GRANDE V SULLA BIANCA, ROSSA E GIALLA PER I PORTIERI