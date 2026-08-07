Nazione: “Mastantuono è in buona condizione fisica: dopo la firma sarà a disposizione di Grosso”

Fino a mercoledì si è allenato tra campo e palestra

Ma soprattutto - dopo dopo la firma - si metterà a disposizione di Grosso e dei compagni. Non ha partecipato alle ultime amichevoli del Real Madrid, ma è sicuramente segnalato in buona condizione fisica. Fino a mercoledì si è allenato tra campo e palestra. E' davvero tutto pronto per far scattare l'era in viola di Franco Mastantuono. Lo scrive La Nazione.