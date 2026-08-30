Nazione: “Mandragora vuole il Genoa, è un pupillo di De Rossi”

Questo è un affare da ultimissime ore

Capitolo Mandragora. La sua eventuale cessione è da monitorare ora dopo ora. Si era parlato di lui anche nel discorso Njie con il Torino ma la possibilità è tramontata. Lo vuole fortemente il Genoa ed è un affare da ultimissime ore, con De Rossi che potrebbe salutare Frendrup proprio per abbracciare Mandragora. Si è capito che il centrocampista viola è un pupillo del tecnico del Genoa. Lo riporta La Nazione.