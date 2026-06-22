Nazione: "Mandas non è incedibile perché la Lazio deve fare cassa. Contatti tra Paratici e gli agenti"

Il portiere piace anche se non ha mai giocato la scorsa stagione

Se ancora mancano le squadre accreditate per portarlo via da Firenze, di sicuro Paratici si è mosso nelle ultime ore per cercare il sostituto. Uno dei candidati è sicuramente Christos Mandas , di proprietà della Lazio e reduce dall'avventura in prestito al Bournemouth, dove non ha mai giocato e non sarà riscattato per i 15 milioni pattuiti a gennaio.

Con Provedel ormai dell'Inter, il portiere greco per la Lazio rappresenta il titolare. Ma non è blindato, il club di Lotito ha bisogno di soldi per fare mercato. E' un profilo che piace alla Fiorentina nonostante che di fatto non abbia mai giocato nella scorsa stagione. Classe 2001, nei giorni scorsi c'è già stato un confronto tra Fabio Paratici e l'agente del calciatore. Lo riporta La Nazione.