Nazione, maglie andate a ruba a Moena: finora 15.000 abbonamenti sottoscritti, entusiasmo in casa Fiorentina

L’entusiasmo che si è respirato a Moena nelle ultime due settimane non lo si toccava con mano da diversi anni. Bisogna tornare al 2013 (era la Fiorentina di Rossi e Gomez) per ricordare un ritiro così partecipato. Al di là di qualche piccola lamentela per i riposi concessi (che hanno privato i tifosi di alcuni allenamenti) il bilancio è sorprendente. Detto dell’entusiasmo intorno a Nico Gonzalez e compagni, ci sono da registrare anche i grandi numeri del Viola Village (apprezzatissimo per i giochi da grandi e piccini). Lo store ufficiale, posizionato proprio di fianco al campo, ha letteralmente esaurito tutte le scorte di materiale da vendere. Chi è arrivato lo scorso fine settimana non ha avuto modo di scegliere. Store preso d’assalto soprattutto per acquistare le nuove maglie. Gettonatissima la prima viola (Home), ma anche la seconda bianca (Away) che inizialmente aveva destato perplessità per la grande ‘V’ viola che la contraddistingue. Andata a ruba anche la maglia piuttosto pittoresca che la squadra userà nel riscaldamento pre-partita.

A proposito di entusiasmo, oggi si conclude la seconda fase della campagna abbonamenti. Termina in modo definitivo ogni diritto di prelazione e da domani comincerà la terza fase, quella definita InViola Time (fino al prossimo 1 agosto). L’ultimo dato aggiornato parla di circa 15mila tessere sottoscritte. Resta a disposizione ancora una settimana per usufruire dei prezzi agevolati, che aumenteranno durante la vendita libera dal 2 di agosto e fino a venerdì 12. Lo scrive La Nazione.

