Nazione: "La solidità di Viery o la velocità di Valdepenas? Due modi diversi di interpretare il ruolo

La lunga sosta ha trasformato il Viola Park nel terreno di un confronto, offrendo al tecnico il tempo per misurare qualità e risposte dei due che hanno lasciato il segno in momenti diversi

Una fascia per due, con Genova all’orizzonte e una maglia ancora da assegnare. Alla ripresa del campionato, uno dei nodi che Paolo Vanoli dovrà sciogliere sarà quello della corsia sinistra: Viery o Valdepenas? La lunga sosta ha trasformato il Viola Park nel terreno di un confronto, offrendo al tecnico il tempo per misurare qualità e risposte dei due che, sotto la sua gestione, hanno lasciato il segno in momenti diversi. Il brasiliano si è preso la scena nel successo di Venezia, mettendo la propria fisicità al servizio della squadra. Forza nei duelli e capacità di reggere l’urto: argomenti concreti per reclamare un posto a Genova.

Lo spagnolo, invece, ha cambiato passo dopo una prova poco brillante in Coppa Italia con il Pisa: gettato nella mischia nel secondo tempo contro il Napoli (dopo 45’ di grandi difficoltà proprio per Viery) ha acceso la fascia con velocità e cross, arrivando anche a sfiorare il gol che avrebbe dato ai viola la vittoria.

Due candidature credibili, due modi diversi di interpretare lo stesso ruolo. Per questo la scelta non sarà soltanto il premio al lavoro svolto durante la sosta: conterà anche l’avversario, chi - nello specifico - il Grifone schiererà sulla destra e quali contromisure serviranno per limitarlo. Vanoli ha potuto osservare entrambi senza le interruzioni imposte dagli impegni di campionato. Adesso dovrà tradurre quelle indicazioni in una scelta: affidarsi alla solidità di Viery oppure cercare nelle accelerazioni di Valdepenas la scintilla per spostare gli equilibri al Ferraris.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione