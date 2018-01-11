Nazione: la proprietà è innamorata di Pioli, a giugno si può parlare di rinnovo...

Secondo la Nazione, Pioli è apprezzatissimo dalla proprietà. Il tema del contratto biennale (firmato la scorsa estate) sarà probabilmente affrontato a giugno. D'altronde i segnali della proprietà fino...

Secondo la Nazione, Pioli è apprezzatissimo dalla proprietà. Il tema del contratto biennale (firmato la scorsa estate) sarà probabilmente affrontato a giugno. D'altronde i segnali della proprietà fino ad oggi vanno tutti verso la stessa parte: stanno tutti con Pioli. E forse questo vale più di una proposta di rinnovo.