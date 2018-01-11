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Nazione: la proprietà è innamorata di Pioli, a giugno si può parlare di rinnovo...

Secondo la Nazione, Pioli è apprezzatissimo dalla proprietà. Il tema del contratto biennale (firmato la scorsa estate) sarà probabilmente affrontato a giugno. D'altronde i segnali della proprietà fino...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2018 13:22
Nazione: la proprietà è innamorata di Pioli, a giugno si può parlare di rinnovo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
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Secondo la Nazione, Pioli è apprezzatissimo dalla proprietà. Il tema del contratto biennale (firmato la scorsa estate) sarà probabilmente affrontato a giugno. D'altronde i segnali della proprietà fino ad oggi vanno tutti verso la stessa parte: stanno tutti con Pioli. E forse questo vale più di una proposta di rinnovo.

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