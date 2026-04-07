Nazione: “La possibile rivalutazione di Vanoli in caso di salvezza e trofeo”

Pur riconoscendo che è ancora prematuro parlare del futuro della Fiorentina nonostante la vittoria a Verona, l’edizione odierna de La Nazione si concentra su Paolo Vanoli e su quello che definisce un “possibile revisionismo”. Se la squadra dovesse centrare la salvezza e magari anche un trofeo, quale sarà il destino dell’allenatore viola? Al momento nessuno può rispondere a questa domanda, ma è evidente che, davanti a scenari così positivi in questo finale di stagione, potrebbero arrivare decisioni o idee sorprendenti, persino rivoluzionarie.