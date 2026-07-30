Nazione: “La Lazio attende di capire se è e come poter mettere le mani su Piccoli. Piace anche Fabbian”
I biancocelesti sono interessati a due viola
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2026 08:51
La Lazio attende di capire se e come poter mettere le mani su Piccoli (ma la Fiorentina non concederà il prestito gratuito) e anche Fabbian, che piace molto a Gattuso. Pure Brescianini piace molto ai biancocelesti, ma potrebbe essere la pedina fondamentale per sbloccare il discorso Thorstvedt con il Sassuolo. Lo riporta La Nazione.