Fiorentina-Inter Nazione: "La formazione anti-Inter. Cambi sì, ma con cautela, centrocampo più solido e Viery sulla fascia sinistra"

Per ciò che riguarda gli interpreti tutto porta a pensare che potrebbero essere fino a dieci gli interpreti confermati oggi

La sensazione è che poco (se non pochissimo) cambierà nella formazione che oggi all’ora di pranzo affronterà l’Inter rispetto a quella che sette giorni fa ha affrontato il Como.

Certo, qualche correttivo ci sarà - specie a livello di modulo - ma per ciò che riguarda gli interpreti tutto porta a pensare, anche alla luce delle prove tattiche andate in scena ieri al Viola Park, che potrebbero essere fino a dieci gli interpreti confermati oggi al Meazza a distanza di sette giorni dal ko contro la squadra di Fabregas. E questo per due motivi: la volontà di Vanoli di puntare su un blocco di elementi su cui poter costruire la «sua» Fiorentina (il tempo degli esperimenti è finito) e, di conseguenza, il desiderio di voler premiare uno schieramento che, al netto delle tre reti incassate contro Nico Paz e soci, ha dato delle risposte nel complesso discrete sul piano della manovra. Certo, là dietro la squadra balla che è un piacere (si fa per dire…) ed è anche per questo che la principale - e forse unica - novità nell’undici di partenza di oggi dovrebbe essere l’inserimento di una mezzala in più al posto di un Goncalves che, dopo 20’ di livello col Como, si è pian piano spento fino a scomparire dalla partita. Dunque spazio al centrocampo a tre, con la conferma degli imprescindibili Fagioli e Ndour e l’inserimento di uno tra Oulai e Brescianini.

Ma se fino a venerdì tutto lasciava pensare che sarebbe stato l’ivoriano a partire dal 1’, la novità emersa in rifinitura è che alla fine potrebbe spuntarla l’italiano (questo anche perché l’ex Trabzonspor ieri ha accusato un piccolo problema fisico). Per il resto, tutto confermato: al netto delle assenze di Atta e Ranieri, la difesa a quattro davanti a De Gea sarà composta da Jimenez e Viery sulle fasce oltre a Dragusin e Pongracic al centro mentre il tridente sarà formato da Mastantuono e Njie a supporto di Pellegrino.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport