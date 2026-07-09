Nazione: "La Fiorentina vuole almeno due esterni di livello internazionale. Tra i nomi c'è Lang"
Valutazioni su diversi esterni offensivi
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2026 09:28
Così come una serie di valutazioni andranno fatte sugli esterni offensivi. Al di là di Koleosho, l'idea di base è quella di prenderne almeno due di livello internazionale, più un altro da inserire nelle rotazioni (qui torna in ballo Solomon, oltre che Volpato). In lista Bakayoko (probabilmente il preferito), Zhegrova e Lang. Lo scrive La Nazione.