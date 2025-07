La Fiorentina deve gestire tutti gli aspetti del calciomercato, alla ricerca degli innesti migliori. In entrata nessuna accelerata per il centrocampista, si attende ancora un incontro con il Parma per sbloccare la questione Sohm.

Pradè continua a essere segnalato come molto interessato a Zortea per la fascia destra. In attacco piace Volpato, così come sono stati avviati i contatti per Siwe del Guingamp: si tratta per la punta, che costa circa 5 milioni. Lo riporta La Nazione.